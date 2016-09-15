مقتل 3 من قوات الحكومة اليمنية و7 من المليشيات في اشتباك بين الجانبين

قتل 7 من مليشيات الحوثيين وصالح، و3 من قوات الجيش والمقاومة في مأرب في اشتباك بين الجانبين في جبهة صرواح غرب المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن قائد الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب العميد عبد الله دحوان, وصالح محمد وهيط القيادي في المقاومة الشعبية وشخص ثالث من المقاومة قتلوا خلال تصدي القوات الحكومية لمجموعة من عناصر المليشيات حاولت الالتفاف على إحدى التلال المطلة على طريق ميسرة في صرواح وقطع الطريق.

وأوضح أن مجموعة عسكرية تقدمت باتجاه المواقع التي تسلل إليها الانقلابيون وأفشلوا العملية وتمكنوا من القضاء على العناصر المتسللة بالكامل وعددهم سبعة أفراد.

أ ش أ