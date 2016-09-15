القبض على عاطل تخصص في سرقة السيارات بالبساتين

ألقى المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة البساتين صباح القبض على عاطل عقب قيامه بسرقة سيارة من قائدها بأسلوب المفتاح المصطنع .

كان المقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغًا من محمد جلال جمال 46 سنة سائق ومقيم بالبساتين باكتشافه سرقة السيارة رقم 32155 ماركة تويوتا يارس موديل 2007م وهاتف محمول بداخلها حال قيامه بشراء بعض المستلزمات من أمام سوبر ماركت دائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم وضع خطة بحث هادفة أسفرت أن وراء إرتكاب الواقعة “مجدى عبدالباري “26 سنة عاطل ومقيم فى البساتين والسابق إتهامه في قضية “سرقة”.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته السيارة المسروقة وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة وأضاف بأنه حال قيام المجني عليه بشراء بعض المستلزمات تاركًا السيارة قام بسرقتها “بأسلوب المفتاح المصطنع”.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة وتولت النيابة العامة التحقيق.