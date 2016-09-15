ضبط صاحب محل بقاله لاحتكاره 1160 علبة سجائر و300 باكو معسل بقنا

تمكنت وحدة مباحث تموين مديرية أمن قنا من ضبط صاحب محل بقالة لاحتكاره سلعتى السجائر والمعسل تمهيدًا لبيعهما بالسوق السوداء بالإضافة إلى بيع أدوية ومبيد حشرى بدون فواتير داخل محل البقالة.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط اميل، ع 25 سنة صاحب محل بقالة بتهمة احتكار سلع تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بعد العثور بحوزته على 1160 علبة سجائر و300 باكو معسل بالإضافة لبيعه أدوية داخل المحل وعثر بحوزته على 300 قرص فالجين و15 علبة مبيد حشرى بدون فواتير.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.