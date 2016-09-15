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بالفيديو..محمد بن زايد يزور مكتبة ومجمع متاحف الفاتيكان

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 قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هامش زيارته لدولة الفاتيكان بزيارة مكتبة ومجمع متاحف الفاتيكان اللذين يضمان مجموعة المخطوطات والقطع والمقتنيات التاريخية واللوحات والتحف الفنية الخاصة بالفاتيكان.

وتجول سموه والوفد المرافق في أجنحة متاحف الفاتيكان الذي ينقسم لعدة اقسام أهمها قسم معرض الفنون الذي يضم اللوحات الفنية التي أنتجت للكنيسة خلال مراحل تاريخية مختلفة .. والقسم الثاني هو متحف الفنون الحديثة الذي يشمل أعمال الحقب التالية لعهد النهضة .. أما القسم الثالث من المتحف فهو متحف النحت الذي يضم عددا من صالات العرض التي تحتوي على المنحوتات والقطع الأثرية التي يملكها الفاتيكان والتي تعود للحقب الإغريقية والرومانية كذلك إلى عصر النهضة إضافة الى قاعة خاصة للخرائط تظهر تطور رسوم الخرائط خلال تاريخ البشرية.


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واطلع سموه والوفد المرافق على الزخارف والنقوش الفنية التي رسمها عدد من كبار الرسامين والفنانين في عصر النهضة في كنيسة سيستينا أكبر كنسية في المقر البابوي حيث يعد الرسام مايكل أنجلو أشهر الرسامين الذين زينت أعمالهم الفنية المستوحاة من القصص الدينية والتاريخية القديمة جداريات واسقف الكنيسة بمجموعة واسعة من الرسوم والتشكيلات الفنية النادرة.

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وحصة العتيبة سفيرة الدولة غير المقيمة لدى الفاتيكان.

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