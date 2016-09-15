مران الأهلي - ملامح تشكيل مواجهة الإسماعيلي.. مفاضلة في الهجوم وحيرة الخبرة

بدأت ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي تبدأ في الظهور خلال مران الفريق يوم الخميس.

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت في قمة الجولة الأولى من الدوري المصري.

وركز حسام البدري المدير الفني للأهلي على المجموعة الأساسية خلال مران الفريق يوم الخميس لتبدأ ملامح التشكيل في الظهور.

في خط الهجوم مازال البدري يُفاضل بين عمرو جمال وجونيور أجاي ومن المنتظر أن يقود أحدهما خط هجوم الأهلي ضد الإسماعيلي.

وشارك عمرو جمال وجونيور أجاي مع المجموعة الأساسية والتي أيضا شهدت "مفاضلة الخبرة" في خط الوسط بين أكرم توفيق وعمرو السولية.

عنصر الخبرة قد يزيد من فرص السولية للمشاركة كأساسي أمام الإسماعيلي بدلا من أكرم توفيق.

وشهدت باقي خطوط الأهلي استقرار بنسبة كبيرة من حسام البدري على العناصر التي من المنتظر أن تبدأ بشكل أساسي أمام الإسماعيلي.

وفيما يلي تشكيل الأهلي حسبما ظهر في مران يوم الخميس وكذلك أخر حصص تدريبة للفريق خلال الأيام القليلة الماضية.

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: علي معلول - محمد نجيب - سعد سمير - باسم علي.

الوسط: مؤمن زكريا - عمرو السولية/ أكرم توفيق - حسام عاشور - عبد الله السعيد - وليد سليمان.

الهجوم: جونيور أجاي / عمرو جمال.