الاعتراضات الأولى تظهر.. مهاب يعزز تقدم أسوان ويُغضب الداخلية

ظهرت الاعتراضات الأولى في الدوري المصري وذلك بعدما سجل مهاب سعيد الهدف الثاني لأسوان في مرمى الداخلية.

عجلة الدوري المصري بدأت بالدوران اليوم الخميس. والبداية مع أسوان ضد الداخلية.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بلا أهداف. تعادل تغير بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني بعدما سجل باسم عيد مدافع أسوان الهدف الأول من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 70 سجل مهاب سعيد الهدف الثاني لأسوان في مرمى الداخلية قبل أن يعترض جهاز الداخلية بالكامل على حكم المباراة.

واعترض الجهاز الفني للداخلية على الحكم المساعد بحجة "التسلل" على عمر بسام مهاجم أسوان والذي انفرد بالمرمى قبل أن يمرر لمهاب سعيد والذي سجل بنجاح.