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الانطلاقة الحلم.. أسوان تفوز على الداخلية

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الانطلاقة الحلم.. أسوان تفوز على الداخلية الانطلاقة الحلم.. أسوان تفوز على الداخلية

حقق فريق أسوان الانطلاقة الحلم في الدوري وذلك بعد الفوز على الداخلية بثنائية مقابل لاشيء.

عجلة الدوري المصري بدأت بالدوران اليوم الخميس. والبداية مع أسوان ضد الداخلية.

أهداف المباراة جاءت في الشوط الثاني عن طريق باسم عيد في الدقيقة 48 ومهاب سعيد في الدقيقة 70.

شوط أول انتهى سلبيا بين الفريقين مع سيطرة ومحاولات من جانب الداخلية.

أخطر فرص الشوط جاءت عن طريق أحمد سمير فرج وركلة حرة رائعة ولكن القائم قال لا.

ومع انطلاق الشوط الثاني تغيرت النتيجة سريعا. ركلة جزاء لصالح أسوان بعد تدخل من محمد فتحي حارس الداخلية. ركلة جزاء حولها باسم عيد بنجاح ليكتب الهدف الأول في المسابقة.

وفي الدقيقة 70 عزز مهاب سعيد النتيجة وسط اعتراضات من جانب الجهاز الفني للداخلية.

ليحقق أسوان البداية الرائعة والثلاث نقاط الأولى في بداية المشوار.

وكان أسوان قد خسر اللقاء الأولى الموسم الماضي أمام الاتحاد.

بينما فاز الداخلية الموسم الماضي أمام المقاولون العرب بثنائية مقابل لاشيء.

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