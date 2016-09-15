النحاس: الفوز في بداية الدوري يساعد أسوان على احتلال مركز جيد

أشاد عماد النحاس المدير الفني لأسوان بالفوز في انطلاقة الدوري المصري موسم 2016-2017 على حساب الداخلية بهدفين نظيفين والذي يراه يساعد فريقه على احتلال مركز جيد هذا الموسم.

وحصد أسوان أول ثلاث نقاط في الدوري المصري الذي بدأ في الخامسة عصر الخميس.

وقال النحاس عبر قناة On Sport يوم الخميس: "تداركنا بعض الأخطاء في الشوط الثاني من المباراة والهدف الأول منحنا راحة كبيرة والثاني ضمن بنسبة كبيرة الفوز".

وأضاف "الفوز الأول مهم ويساعد على جعلنا في مكان جيد هذا الموسم".

وتابع "أول مباراة مهمة خاصة أنها في ملعبنا بعكس الموسم الماضي الذي خسرناه بعد أن لعبنا أول لقاء خارج ملعبنا".

وأتم "أيضا قوام فريق الداخلية اختلف تماما عن الموسم الماضي وهذا تسبب في صعوبة المباراة"