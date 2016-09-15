لاعب أسوان: تغلبنا على ظروف ملعبنا ونجحنا في الفوز

رغم إقامة أولى مباريات الدوري على ملعب أسوان ضد الداخلية إلا أن مهاب سعيد صاحب الهدف الثاني في فوز فريقه 2-0 يرى أن استاد أسوان كان عائقا.

وسجل مهاب سعيد الهدف الثاني من هجمة مرتدة أكد بها حصد أسوان النقاط الثلاثة الأولى في الدوري.

وقال مهاب عبر قناة ON Sport: "تغلبنا على ارتفاع درجة الحرارة وعلى الملعب ونجحنا في الفوز".

وأضاف "عماد النحاس مدرب كبير وطالبنا بتضييق المساحات وتقليل المسافات بين كل لاعب والثاني وهذا ساعدنا على تبادل الكرة والوصول للمرمى سريعا".

ولعب مهاب سعيد للإسماعيلي قبل الانتقال لأكثر من ناد آخر في الدوري المصري حتى استقر في أسوان.