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مدرب الداخلية بعد السقوط الأول: التحكيم لن يصبح ' شماعة الخسارة '

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مدرب الداخلية بعد السقوط الأول: التحكيم لن يصبح ' شماعة الخسارة ' مدرب الداخلية بعد السقوط الأول: التحكيم لن يصبح ' شماعة الخسارة '

تحدث ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخلية عقب هزيمة فريقه في بداية مشوار الدوري المصري.

ونجح فريق أسوان في الفوز على الداخلية بثنائية مقابل لاشيء في انطلاق الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الداخلية: "حزين للغاية بسبب الهزيمة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "ظهرنا بشكل جيد جدا في الشوط الأول والجميع نفذ أكثر من 80% من التعليمات بشكل صحيح. ولكننا أهدرنا العديد من الفرص".

وواصل "هذه هي كرة القدم. ولن أعلق على التحكيم وأجعله "شماعة" الخسارة".

وأوضح "الالتحام في ركلة الجزاء دائما يحدث بشكل قوي في مباريات أخرى ودون أي قرارات من الحكم. دائما الحكام تسمح بتلك التدخلات".

وأتم "بالتأكيد الهدف أثر بشكل كبير على معنويات الفريق. الحظ لم يكن معنا".

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