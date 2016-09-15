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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: غيابات الأهلي ليست أمرا إيجابيا لفريقي

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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: غيابات الأهلي ليست أمرا إيجابيا لفريقي مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: غيابات الأهلي ليست أمرا إيجابيا لفريقي

يرى عماد سليمان المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن غيابات الأهلي لن تكون بالأمر الإيجابي لفريقه.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الأهلي في القمة الأولى من الجولة الأولى في الدوري المصري يوم السبت.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "غيابات الأهلي ليست أمرا إيجابيا للإسماعيلي".

وأوضح " الأهلي فريق مليء بالخبرات. لن يتأثر بتلك الغيابات".

وأضاف "لن أضع اعتباري سوى أنني سأقابل فريقا كبيرا مثل الأهلي وهدفه الثلاث نقاط. نحن نتشارك نفس الهدف".

ويغيب عن صفوف الأهلي أمام الإسماعيلي كل من حسام غالي وأحمد فتحي للإيقاف ورامي ربيعة وأحمد حجازي للإصابة.

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