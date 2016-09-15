تقرير في الدوري - 4 ملامح من انطلاقة أسوان والداخلية

بدأت عجلت الدوري المصري في الدوران. والبداية جاءت مثيرة بين أسوان والداخلية. بداية يستعرض FilGoal.com أبرز 4 ملامح منها.

ونجح فريق أسوان في الفوز على الداخلية بثنائية مقابل لاشيء في انطلاق الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

أهداف المباراة جاءت في الشوط الثاني عن طريق نادر عيد مدافع أسوان ومهاب سعيد.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 4 ملامح من لقاء أسوان والداخلية.

** قوة الداخلية

رغم الخسارة إلا أن فريق الداخلية ظهر بشكل طيب للغاية.

قوة الداخلية جاءت بشكل كبير عن طريق الركلات الثابتة ومن المتخصص أحمد سمير فرج.

أحمد سمير فرج تكفل بتحويل كل الركلات الثابتة للداخلية على مرمى أسوان وكاد أن يسجل 3 مرات.

أبرز تلك الفرص جاءت في الشوط الأول ولكن قائم أسوان تعاطف مع الفريق الجنوبي وحرم أحمد سمير من الهدف الأول.

ليست فقط كرة القائم، بل تصدى رضا السيد حارس أسوان لأكثر من ركلة.

ومع قوة أحمد سمير فرج، ظهر أيضا محمود أجوجو وبنيامين كثنائي سريع وقوي في هجوم الداخلية ولكن مسلسل إهدار الفرص مازال مستمرا.

** خبرة أسوان

على الرغم من تواجد عماد النحاس في منصب المدير الفني للموسم الثاني على التوالي فقط مع أسوان، إلا أن خبرة الأخير بدأت بالظهور بالفعل في طريقة اللعب.

أسوان أصبح يعتمد على المرتدات معتمدا على سرعة الأطراف ونقل اللعب للأمام سريعا.

النحاس يترك الكرة في استحواذ المنافس وبالتحديد إذا كان المنافس يعتمد في طريقة لعبة على الاستحواذ.

يقفل المساحات ويجعل المنافس "يحتار" على الرغم من استحواذه على الكرة ومن هنا تكثر التمريرات الخطأ.

بعدها ينطلق أسوان سريعا للأمام. تلك الخطة ظهرت بشكل كبير جدا عقب الهدف الأول.

وكانت النتيجة، الهدف الثاني من مرتدة رائعة.

** الاحتجاجات مستمرة

نفس حال الموسم الماضي. الاحتجاجات مستمرة على قرارات التحكيم.

وشهدت مباراة أسوان والداخلية اعتراضات كبيرة على مشهدين.

المشهد الأول كان بعد احتساب ركلة جزاء لصالح أسوان بعد تدخل من حارس مرمى الداخلية محمد فتحي، وعقب ضياء عبد الصمد عن اللقطة عقب المباراة قائلا: "تحدث تدخلات بشكل أقوى في مباريات أخرى دون أي قرارات".

المشهد الثاني والأكثر اعتراضا جاء في لقطة الهدف الثاني. جهاز الداخلية بالكامل يعترض على الحكم الرابع الذي لم يرفع رايته ليحتسب "تسلل" من وجه نظر الجهاز الفني للداخلية على عمر بسام.

لقطة انتهت بالهدف الثاني القاتل لأسوان.

** الإصابات العديدة

شهدت مباراة أسوان والداخلية سقوط متكرر بسبب التدخلات "الرأسية" القوية.

وتوقفت المباراة كثيرا مع كل لعبة مشتركة مع دخول الجهاز الطبي لكل فريق.

الإصابات والتوقفات العديدة تسببت في رفع الحكم الرابع 7 دقائق وقت بدلا من ضائع.

7 دقائق في الشوط الثاني و3 في الأول ومازلنا في بداية مشوار الدوري المصري.