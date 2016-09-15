كوريا الشمالية: جاهزون “لهجوم آخر” ضد “الاستفزازات” الأمريكية

قال وزير خارجية كوريا الشمالية يوم الخميس إن بلاده جاهزة لشن هجوم آخر ضد “استفزازات” الولايات المتحدة التي أرسلت هذا الأسبوع قاذفتين حلقتا فوق كوريا الجنوبية في استعراض للتضامن مع حليفتها بعد أحدث تجربة نووية أجرتها بيونج يانج.

ونفذت كوريا الشمالية هذا الشهر أقوى تفجير نووي لها حتى الآن قائلة إنها أتقنت القدرة على تركيب رأس حربي على صاروخ باليستي لتصعد تهديدا يقف منافسوها والأمم المتحدة عاجزين عن احتوائه.

وحلقت قاذفتا قنابل أمريكيتان بي-1 فوق كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء مما أثار إدانة من كوريا الشمالية.

وبحسب رويترز قال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو أثناء كلمة في اجتماع لدول حركة عدم الانحياز في فنزويلا “شعب كوريا جاهز لشن هجوم آخر ضد استفزازات الولايات المتحدة.”

وقالت سول أيضا إن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية أخرى في أي وقت.

وأثارت أحدث تجربة نووية لكوريا الشمالية مسعى جديدا للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لفرض المزيد من العقوبات على بيونجيانج. وقالت كوريا الشمالية إن الضغوط الرامية إلى المزيد من العقوبات “مضحكة” وتوعدت بمواصلة تعزيز قدراتها النووية.