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«المرزوقي» يتهم السلطات بمنع بث مقابلة تلفزيونية والسعي لتركيع الإعلام

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«المرزوقي» يتهم السلطات بمنع بث مقابلة تلفزيونية والسعي لتركيع الإعلام «المرزوقي» يتهم السلطات بمنع بث مقابلة تلفزيونية والسعي لتركيع الإعلام

الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوق

قال الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي اليوم الخميس، إن مسؤولين في الرئاسة والحكومة ضغطوا على قناة تلفزيونية محلية لمنع بث حوار مسجل معه.

وبحسب رويترز فقد اتهم المرزوقي حكام تونس بالسعي «لتكميم الأفواه وضرب حرية التعبير» بعد حوالي 6 أعوام من انتفاضة أطاحت بالرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.

وقال تلفزيون «التاسعة تي في» المحلي في بيان انه تعرض لضغوط قوية من مسؤولين في رئاسة ورئاسة الجمهورية لمنع بث الحوار مع المرزوقي الذي ينتقد بشدة عودة رموز النظام السابق إلى سدة الحكم.

ولا يعرف مضمون حوار المرزوقي مع التلفزيون لكن رئاسة الجمهورية نفت بشكل قاطع التدخل أو ممارسة ضغط لعدم بث الحوار الذي سجل قبل أسبوع مع المرزوقي.

وقال نور الدين بن تيشة المستشار السياسي للسبسي في تعليقات أدلى بها لراديو موزاييك المحلي “أتحدى أي صحفي أو منتج من القناة أن يثبت أن الرئاسة ضغطت لمنع الحوار”.

لكن عدنان منصر المتحدث باسم المرزوقي قال في مؤتمر صحفي “مسؤولو الرئاسة والحكومة ضغطوا لعدم بث الحوار وهددوا القناة بوقف الاشهار العمومي”.

وأضاف قائلًا “محاولات منع الحوار تندرج ضمن محاولات تركيع الاعلام والسيطرة وضرب حرية الإعلام ولن نسمح بذلك لأنه يمثل خطرا حقيقيا على المسار الانتقالي في تونس”.

 

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