الكشف عن هوية الطفل المتغيب في الشارقة

تواصل شرطة الشارقة استمرار البحث عن طفل مفقود، يبلغ من العمر ١٢ عاماً روماني الجنسية بعد أن تقدم ذووه ببلاغ رسمي ظهر اليوم.

وقال مصدر شرطي إنهم باشروا باتخاذ الإجراءات اللازمة وشرعت الجهات المختصة في البحث عن المتغيب، ومازال البحث جارياً، فيما أبدى عدد كبير من أفراد المجتمع تعاوناً كبيراً في عمليات البحث حيث اتخذوا من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأنستغرام وفيسبوك منصة للتنسيق فيما بينهم وتوزيع الأدوار للعمل جنباً الى جنب مع الجهات الأمنية أملا في العثور على الطفل.

وكانت شرطة الشارقة قد دعت من يتعرف على الطفل الذي تغيب عن ذويه بمنطقة أبو شغارة للتواصل معها.

وقالت الشرطة عبر حسابها في تويتر "تهيب شرطة الشارقة بكل من يتعرف على صاحب الصورة المنشورة والذي تغيب عن منزل ذويه بمنطقة أبوشغارة بالتواصل مع مركز شرطة الغرب الشامل 065046100".