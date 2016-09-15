السفارة البريطانية في تركيا تغلق أبوابها غدًا الجمعة لأسباب أمنية

أعلنت السفارة البريطانية في تركيا، أنها ستغلق أبوابها أمام العموم غدًا الجمعة “لأسباب أمنية” فى وقت تشهد فيه تركيا منذ عدة أشهر موجة عنف واعتداءات غير مسبوقة.

و بحسب وكالة الأنباء الفرنسية قالت السفارة فى بيان اليوم الخميس “إن السفارة البريطانية في أنقرة ستغلق أبوابها أمام العموم الجمعة 16 سبتمبر لأسباب أمنية”، دون المزيد من التوضيح.

ومثل باقى البعثات الدبلوماسية فى تركيا أوقفت السفارة البريطانية عمل أجهزتها القنصلية لمناسبة أجازة عيد الأضحى. وكان من المقرر أن تستأنف العمل الجمعة.

من جهة آخرى قالت السفارة الألمانية فى أنقرة، إن البعثات الدبلوماسية الألمانية فى تركيا “ستقدم خدمات محدودة حتى الجمعة”، دون توضيحات.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، إن البعثات الدبلوماسية والمدارس الألمانية فى تركيا مغلقة خشية هجوم. وشهدت تركيا هذا العام العديد من الاعتداءات التى تبناها متمردون أكراد أو نسبت لجهاديين.