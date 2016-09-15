آثار الأقصر تعلن زيارة 7790 سائحا للمعابد خلال أيام العيد

كشف الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار الأقصر، اليوم الخميس، أن احتفالات عيد الأضحى شهدت زيارات كبيرة للسياح الأجانب والمصريين لكل معابد ومتاحف الأقصر فى البر الشرقى والغربى للمحافظة، حيث بلغ عدد الزوار فى أيام العيد الأربعة 7790 سائحا مصريا وأجنبيا.

وأضاف مدير عام آثار الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أيام العيد الأربعة شهدت إقبالا كثيفا للسائحين الأجانب والمصريين، خاصة معبد الكرنك ومعبد الأقصر، وبعض معابد ومقابر البر الغربى، حيث سجلت الآثار زيارة 4200 سائح أجنبى و3590 سائح ومواطن مصرى.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى أنه من المتوقع مع زيارة الإقبال من السائحين الأجانب على المعابد والمتاحف أن يكون الموسم السياحى الشتوى مميزا هذا العام، وذلك بسبب تلك البوادر الرائعة فى الزيارات للأقصر والاستمتاع بالثقافة الدينية داخل المعابد.