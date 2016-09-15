مصادر عسكرية تركية: زيارة رئيس الأركان الروسي “إيجابية للغاية”

قالت مصادر عسكرية تركية يوم الخميس إن اجتماعا بين رئيس هيئة أركان الجيش الروسي ونظيره التركي في أنقرة كان “إيجابيا وبناء للغاية” وعزز التفاهم بين الجيشين.

وبحسب رويترز أضافت المصادر عقب المحادثات التي ركزت على التعاون العسكري والصراع في سوريا أن الزيارة وهي الأولى من نوعها في 11 عاما فتحت الباب أمام مزيد من التطورات الإيجابية.

وتدعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد بينما تساند أنقرة معارضين مسلحين يسعون للإطاحة به.

وجرى إصلاح العلاقات بين موسكو وأنقرة الشهر الماضي بعدما تدهورت في نوفمبر تشرين الثاني 2015 عندما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية قرب الحدود السورية.