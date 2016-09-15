إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بزراعي بني سويف

المراسل : محمد شعبان

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي، أمام قرية الفنت دائرة مركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف إخطارًا من مامور مركز شرطة الفشن يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من محافظة ألمنيا في طريقها لمحافظة بني سويف أمام قرية الفنت دائرة المركز، مما أسفر عنة إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة مابين كدمات وجروح وكسور.

وتم نقل جميع المصابين لمستشفي الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.