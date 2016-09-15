أولاند وميركل يدعوان إلى تبني أجندة أوروبية خلال قمة براتيسلافا

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تبني أجندة للاتحاد الأوروبي خلال قمة “براتيسلافا” المرتقبة غدًا الجمعة، لا سيما بعد قرار المملكة المتحدة بمغادرة التكتل.

وقال أولاند – في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالإليزيه (قصر الرئاسة الفرنسي) مع المستشارة الألمانية – “نريد وضع جدول عمل في براتيسلافا يتضمن مراحل وخارطة طريق لأن الأمر يكمن في جعل براتيسلافا قمة مفيدة تعطي للأوروبيين رؤية واضحة حول المستقبل”.

وأضاف “علينا أن نكون واضحين حول الوضع الذي تشهده أوروبا لأنها لا تواجه مجرد أزمة إضافية بل أزمة قد تهدد وجودها”، مؤكدًا أن الأولويات الثلاث المتفق عليها هي: الأمن والدفاع، والإعداد لمستقبل الصناعات الجديدة والتكنولوجيا والتحول في الطاقة، فيما تتمثل الأولوية الثالثة في التركيز على الشباب.

من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية على الحاجة لوضع جدول أعمال واضح يركز على التعاون في مجال التحول الرقمي والطاقة.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى في براتيسلافا إلى إطلاق مشروع يقوم على عدة محاور منها الشق الأمني للرد على شواغل المواطنين الأوروبيين.