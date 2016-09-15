أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أولاند وميركل يدعوان إلى تبني أجندة أوروبية خلال قمة براتيسلافا

Google+ Print
أولاند وميركل يدعوان إلى تبني أجندة أوروبية خلال قمة براتيسلافا أولاند وميركل يدعوان إلى تبني أجندة أوروبية خلال قمة براتيسلافا

أولاند وميركل

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تبني أجندة للاتحاد الأوروبي خلال قمة “براتيسلافا” المرتقبة غدًا الجمعة، لا سيما بعد قرار المملكة المتحدة بمغادرة التكتل.

وقال أولاند – في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالإليزيه (قصر الرئاسة الفرنسي) مع المستشارة الألمانية – “نريد وضع جدول عمل في براتيسلافا يتضمن مراحل وخارطة طريق لأن الأمر يكمن في جعل براتيسلافا قمة مفيدة تعطي للأوروبيين رؤية واضحة حول المستقبل”.

وأضاف “علينا أن نكون واضحين حول الوضع الذي تشهده أوروبا لأنها لا تواجه مجرد أزمة إضافية بل أزمة قد تهدد وجودها”، مؤكدًا أن الأولويات الثلاث المتفق عليها هي: الأمن والدفاع، والإعداد لمستقبل الصناعات الجديدة والتكنولوجيا والتحول في الطاقة، فيما تتمثل الأولوية الثالثة في التركيز على الشباب.

من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية على الحاجة لوضع جدول أعمال واضح يركز على التعاون في مجال التحول الرقمي والطاقة.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى في براتيسلافا إلى إطلاق مشروع يقوم على عدة محاور منها الشق الأمني للرد على شواغل المواطنين الأوروبيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا