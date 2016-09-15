«كونتي» يؤكد أن فابريجاس باق مع تشيلسي

حسم المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي مصير النجم الإسباني سيسك فابريجاس مع الفريق اللندني.

وقال كونتي – خلال المؤتمر الصحفي الذى سبق مباراة تشيلسى امام ليفربول – إن الاسباني سيسك فابريجاس مستمر مع فريق البلوز، مؤكدا أنه لن يرحل خلال موسم الانتقالات الشتوية في يناير القادم كما انتشرت الشائعات.

وكانت بعض التقاريرالصحفية قد أكدت مؤخرا رحيل الإسباني سيسك فابريجاس في الانتقالات الشتوية القادمة عن نادي تشيلسي حيث سينضم إلي أحد الأندية الكبري في الدوري الإيطالي .

وأضاف كونتي “إن سيسك له مكان في خططي وفي خطط نادي تشيلسي أيضاً. ونحن نعلم جميعا أنه لاعب رائع، وجميع الأندية تحتاج لخدماته”.

وأضاف: إنه يقدم مستويات مبهرة للغاية في التدريبات، وإذا استمر على هذه الطريقة فإنه سوف يكون له مكان اساسى ضمن الفريق.