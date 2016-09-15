كيف تهيئين طفلك لقدوم مولود جديد؟

على الرغم من أنَّ إنجاب طفل جديد من شأنه أن يجلب الفرح للعائلة ويعدُّ تغيراً جميلاً للجميع، إلا أنَّه يمكن أن يهدِّد الشعور بالأمن لدى الإخوة الأكبر سناً، وقد يسبب لهم الشعور بالغضب والإستياء من هذه الإضافة الجديدة للعائلة. لذلك كان من الضروري إعداد الأطفال الأصغر سناً لهذا التغيُّر الكبير. وكلما قصر الفارق الزمني بين الطفل الأول والمولود الجديد احتجنا لزيادة المجهود خلال الأشهر التي تسبق الولادة.



فكيف لنا أن نعمل على إعداد الطفل الأول وتهيئته لاستقبال المولود الجديد، وإيجاد حالة من الشوق لرؤيته؟ وللإجابة عن هذا السؤال التقت «سيدتي» بالمستشار التربوي، ماجد المغامسي، الذي وضع خطة عمل لطريقة التنفيذ تكون على ثلاث مراحل.

مرحلة الحمل وقبل الولادة:

ـ لا تخبريه بقدوم الطفل حتى تظهر عليك علامات الحمل, وعندما تظهر قومي بوضع علامات على التقويم على الأيام المتوقع الولادة فيها، وقومي بربطها بأحداث يسهل على الطفل استيعابها, مثل الطفل سيصل عند بداية العطلة الصيفيَّة.

ـ الحرص على الحديث بشكل مشوِّق عن الطفل القادم، وكيف أنَّه سيشاركه اللعب والمرح.

ـ أحرصي على أن يكون كلامك عن الطفل الجديد إيجابياً، ولا تذكري أمامه أنَّك تشعرين بالتعب أو الألم بسبب الحمل حتى لا ينزعج منه.

ـ أعطه تصوراً واضحاً أنَّ الطفل الجديد لن يكون قادراً على اللعب معه منذ البداية، وأنَّه يقضي معظم وقته في النوم والبكاء والرضاعة.

ـ اشركيه في اتخاذ بعض القرارات البسيطة مثل اختيار ملابس المولود وتجهيز سريره, واختيار اسمه.

ـ أعرضي عليه صوراً ومقاطع خاصة به عندما كان طفلاً، وأظهري حماسك وفرحك به عندما وُلد.

وقت الولادة:

ـ يجب أن يقوم أحد الأقرباء برعاية الطفل في يوم ميلاد أخيه مع وعده بزيارة أمه في أقرب وقت ممكن.

ـ عند زيارته لأُمه يجب منحه أكبر قدر من الحبِّ والاهتمام, وجعل محور حديثها معه عن فترة غيابه «ماذا كان يلعب, وكيف كان ينام».

ـ عرِّفيه بأخيه ودعيه يلمسه ويقبله وأخبريه بأنَّه سيكون صديقه عندما يكبر.



بعد الولادة والقدوم للبيت:

ـ كلفيه ببعض المهام التي تخص الرضيع كجلب الرضاعة أو تجهيز الملابس, ليشعر بمتعة المشاركة في رعايته.

ـ استخدمي أسلوب التعزيز, واثني على سلوكياته الإيجابيَّة تجاه أخيه الصغير حتى تنمي رابطة الحبِّ تجاهه.

ـ تجنَّبي عمل المقارنات بينه وبين المولود الجديد؛ لأنَّها تعمل على ايقاد نار الغيرة.

ـ استثمري فرصة نوم الرضيع وأشبعي حاجاته للحبِّ والاهتمام، وقضاء بعض الوقت معه.

ـ جلب الهدايا له، التي يمكن أن يكون صاحب فكرتها الأخ الرضيع لتزداد أواصر المحبَّة بينهما.

ـ علِّمية طريقة اللعب والتعامل مع الطفل الجديد.

ـ ذكِّير الزوار والمهنئين على ضرورة إعطاء بعض الاهتمام للطفل الأكبر, لأنَّه يمكن أن تكون رؤيته للعدد الكبير من الهدايا، التي يتلقاها المولود الجديد أمراً مزعجاً له.