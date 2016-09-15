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كيف تحافظين على الهواء النظيف داخل بيتك لصحة عائلتك؟

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الخميس 15-09-2016 12:42

هل تعتقدين أن الهواء في منزلك نظيف؟ إذن فكري مجدداً، نقلا عن إحصائيات من منظمة الصحة العالمية، يمكن أن يصل تلوث الهواء في الأماكن المغلقة إلى خمس مرات أكثر من الهواء الخارجي، ومن المعروف أن الأطفال على وجه الخصوص يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لهذا التلوث.

في البلاد التي تعاني من الطقس الحار معظم العام مثل دبي، والذي يجبر المعظم على البقاء داخل الأماكن المغلقة المكيّفة، من المهم جداً العمل على تنقية الجو باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
لذا أطلقت دايسون تقنية جديدة لتنقية الهواء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تزيل 99.95٪ من الجسيمات متناهية الصغر التي يمكن أن تكون ضارة، بحجم يصل إلى 0.1 ميكرون، أي إلى أصغر الذرات التي يمكن أن تلوث هواء المنزل.

هل يمكنك تخيل صغر 0.1 ميكرون؟
اعلمي أن عث الغبار يكون حجمه حوالي 100-300 ميكرون، فيما رمال الشاطئ أكثر من 100 ميكرون، والجسيمات من حجم 0.1 ميكرون هي ما يقرب من 100 مرات أصغر من شعرة الإنسان.
تتعلق هذه الجسيمات صغيرة في الغلاف الجوي، وعندما نتنفسها، تتجمع على بطانة الرئتين.
يمكن لأجهزة تنقية الهواء المساعدة على التخلص من الملوثات، والبكتيريا، والفيروسات، وحبوب اللقاح، المواد المسببة للحساسية والروائح الكريهة. ولكن بعض أجهزة التنقية الحالية غير فعالة، لأنها ترشح الهواء عبر المرشحات بشكل سريع جدا، لتسمح لهذه الجسيمات متناهية الصغر والتي يمكن أن تكون ضارة من العودة ثانية إلى الغرفة.

99.95 % 

تستخدم Dyson Pure Cool مروحة تنقية 360 درجة، بفلتر HEPA من زجاج دايسون، وهذه التكنولوجيا تلتقط 99.95٪ من الجزيئات الصغيرة مثل 0.1 ميكرون، ثم تعيد إطلاق الهواء النظيف في جميع أنحاء الغرفة بالتساوي وبهدوء.
كما يتضمن المنقي طبقة من حبيبات الكربون المنشط التي تععمل أيضا على القضاء على الروائح والسموم الضارة المحتملة مثل أبخرة الطلاء من منزلك.

تكلفة مناسبة
يمكنك الحصول على منقي الهواء دايسون بتكلفة 2،199 درهم إماراتي، ويأتي مع أجزاء لمدة عامين، وهو متاح للشراء الآن في شرف دي جي، ACE للأجهزة، جمبو للإلكترونيات أو غاليري لافاييت.

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سيدتي