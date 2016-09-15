محمد بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء الايطالي تعزيز العلاقات الثنائية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع ماثيو رينزي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تعزيزها وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

جاء ذلك خلال استقبال ماثيو رينزي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له اليوم في المقر الرسمي لرئيس وزراء الجمهورية الإيطالية بقصر كيجي بروما .

وقد استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ثلة من حرس الشرف الذي اصطف لتحية سموه، صافح بعدها كبار مستقبليه من المسؤولين الإيطاليين فيما صافح رئيس الوزراء الإيطالي الوفد المرافق لسموه .

ورحب ماثيو رينزي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة المهمة التي تساهم في تقوية أواصر التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي استعراض مجمل العلاقات الثنائية التي تربط الجانبين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات في ضوء اهتمام قيادتي البلدين ببلوغ هذه العلاقات الى مستويات متقدمة والاستفادة من الإمكانيات المتبادلة والعمل على توظيفها بما يخدم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية لدى الطرفين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعم علاقات الصداقة والتعاون والدفع بها الى الامام بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الى أهمية اللقاءات بين الجانبين في اكتشاف فرص جديدة لتدعيم العلاقات وفتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي وزيادة فرص إقامة الشراكات الفاعلة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية .

من جانبه أعرب ماثيو رينزي عن ثقته بأن العلاقات بين البلدين ستنمو إلى الأفضل والأحسن بفضل الرغبة الصادقة من الجانبين في تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات.

كما جرى خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي علي بن حمّاد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى إيطاليا وحميد الشمري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في "مبادلة".

كما حضرها من الجانب الإيطالي ماريا انجيلا المستشار الدبلوماسي وليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة وماسيلو كارمين المستشار العسكري وسينسي فيليبو المتحدث باسم رئيس الوزراء وسيموني ماركو المستشار الاقتصادي وعدد من المسؤولين الإيطاليين.