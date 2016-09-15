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مسؤول: الهند تقترب من عقد صفقة طائرات رافال مع فرنسا

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مسؤول: الهند تقترب من عقد صفقة طائرات رافال مع فرنسا مسؤول: الهند تقترب من عقد صفقة طائرات رافال مع فرنسا

طائرات الرافال الفرنسية

قال مسؤول بوزارة الدفاع الهندية يوم الخميس إن الهند تقترب من عقد صفقة تأجلت طويلا لشراء 36 طائرة مقاتلة طراز رافال من شركة داسو الفرنسية ومن المقرر أن تعقد الهندية اجتماعا الأسبوع المقبل للموافقة على ثمن الصفقة.

وذكرت قناة (إن.دي.تي.في) التلفزيونية الهندية أن الهند وافقت على دفع 7.87 مليار يورو (8.48 مليار دولار) ثمنا للطائرات المقاتلة وأن عقد الصفقة سيوقع يوم 23 سبتمبر أيلول.

وشهد العام الحالي عدة تسريبات للصحافة الهندية حول الاتفاق على الصفقة ثم اتضح أن هذا الأمر سابق لأوانه وذلك في الوقت الذي كان فيه الطرفان يحاولان الاتفاق على السعر وبنود أخرى.

وبحسب رويترز قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع في نيودلهي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام إن اللجنة الأمنية في الحكومة الهندية ستجتمع يوم الأربعاء لبحث الصفقة. وأضاف “نتوقع أن يتم التوقيع على الصفقة حال إقرارها من الحكومة.”

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية إنه لا علم له بأي تاريخ محدد للتوقيع لكن من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا يوم الأربعاء. ورفض المتحدث باسم داسو التعليق.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد تدخلا في محادثات الصفقة في 2015 وأمرا بعقد محادثات بين حكومتي البلدين بعد أن انهارت محادثات تجارية حول الصفقة استمرت عدة سنوات مع داسو.

واتفق الزعيمان على تقليص عدد الطائرات الذي كانت تدور حوله المحادثات من 126 إلى 36 طائرة تسلم فورا نظرا لحاجة سلاح الجو الهندي لها مع سعي نيودلهي لتحديث قواتها الجوية في مواجهة الصين وعدوها القديم باكستان.

 

 

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