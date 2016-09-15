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وداعاّ للملينات.. 4 أطعمة تحمى جهازك الهضمى وتقضى على الإمساك

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وداعاّ للملينات.. 4 أطعمة تحمى جهازك الهضمى وتقضى على الإمساك وداعاّ للملينات.. 4 أطعمة تحمى جهازك الهضمى وتقضى على الإمساك

>كتبت رانيا سعد الدين

يعتبر الإمساك من الأمراض التى يشتكى منها أغلب المصريين من الجنسين والأسباب كثيرة منها ما يعود لسبب مرضى ومنها ماهو عرضى، فيمكن أن يزول سريعا بتناول الملينات أو التوقف عن بعض العادات الغذائية السيئة التى تؤدى إلى حدوث الإمساك، وحسب موقع "newbeauty" هناك 4 أطعمة يمكن إدخالها إلى النظام الغذائى لحماية الجهاز الهضمى، والقضاء على الإمساك بشكل طبيعى:

 

1- الخضروات اللحمية

هناك أنواع من الخضروات تحتوى على نسبة عالية من "البروبيوتيك" والألياف الطبيعية التى تساعد على توازن عمل الجهاز الهضمى، كما أنها تساعد على زيادة البكتيريا الصحية فى المعدة وتتواجد هذه العناصر فى "الخرشوف، البروكلى، الكوسة، الجزر".

2- الخضروات الورقية

الخضروات الورقية هى التى تحتوى على كمية كبيرة من الأوراق ذات اللون الأخضر الداكن، مثل "السبانخ، البقدونس، الخس، الكرنب"، وهذه الأنواع يتوافر فيها نسبة عالية من مضادات الأكسدة خاصة عند تناولها مع زيت الزيتون تكون وجبة مثالية لحماية الجهاز الهضمى من الملينات.

3-التوت

التوت من الفواكه الغنية بالألياف القابلة للذوبان فى المعدة وتفيد فى عملية تنشيط حركة المعدة، وهذا لوجود مادة "البكتين" المعقدة التى تعمل على إزالة سموم الجسم، وتحفيز الجهاز المناعى، هذا بالإضافة إلى تنظيم مستويات السكر فى الدم.

4-البذور النيئة

بذور الشيا، الكتان، اللوز النيئ تحتوى على نسبة عالية من الألياف، والدهون الصحية التى تعمل بشكل فعال فى تنظيم حركة الأمعاء، والتخلص من الفضلات بصورة منتظمة، كما أنها تقوى من جدار المعدة وتحفزه على إفراز العصارة الهاضمة بشكل أفضل.


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