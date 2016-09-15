أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مباحثات بين روسيا وحلف الناتو لتهدئة التوتر الناجم عن الأزمة الأوكرانية

Google+ Print
مباحثات بين روسيا وحلف الناتو لتهدئة التوتر الناجم عن الأزمة الأوكرانية مباحثات بين روسيا وحلف الناتو لتهدئة التوتر الناجم عن الأزمة الأوكرانية

حلف الناتو

أجرى الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي الكسندر فرشبو مباحثات مع سفير روسيا لدى الحلف الكسندر غروتشكو بغية تهدئة التوتر الناجم عن الأزمة الاوكرانية وفقا لبيان للحلف، مشيرا إلى انهما “بحثا في سبل زيادة الشفافية وخفض الأخطار”.

وقال فرشبو للسفير جروتشكو – بحسب بيان للناتو أذاعته (سكاي نيوز) – إن الحلف مستعد لمواصلة الحوار “دون تليين سياسته إزاء موسكو”, موضحا أن التعاون في المجال العملي ما زال معلقا بسبب الأعمال العدائية التي تقوم بها روسيا إزاء أوكرانيا.

وأشار البيان إلى رغبة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في الإسراع في مناقشة تلك المشكلات والخطوات المقبلة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وكان الحلف قد قال – في وقت سابق – إنه يتابع عن كثب وبقلق التصعيد الجديد في التوتر بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن اتهمت الاستخبارات الروسية كييف بالإعداد لهجمات في القرم.

واتفق قادة دول الحلف – خلال قمة بوارسو في يوليو الماضي – على زيادة وجود الحلف في دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا واستونيا، وفي بولونيا لطمأنة هذه الدول المحاذية لروسيا تحسبا لاي موقف عدائي تجاهها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017