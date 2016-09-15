محلل سياسي ليبي: اقتصادنا سيتعافي إذا بدأنا تصدير النفط للعالم



> قال المحلل السياسي الليبي، حسين مفتاح، إن رفع حالى التأهب القوة القاهرة في موانئ النفط شرق ليبيا جاء بعد معارك للقوات الليبية مع ميلشيات الشروق للسيطرة على الموانئ، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قامت بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط بعد شنها عملية “البرق الخاطف”.

وأضاف مفتاح خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أنه تم الإعلان بشكل رسمي عن افتتاح عدة موانئ وباتت مؤهلة لتصدير النفط للعالم وبإمكان ناقلات النفط أن تصل إليها بسلام، لافتا أن دول العالم تتعامل بإزدواجية مع السلطات الموجودة في ليبيا، معربا عن اعتقاده بأن عودة تصدير النفط لأوروبا ستبدأ في وقت قريب.

وأوضح مفتاح أن المستفيد الفعلي من عودة تصدير النفط والتحسن الاقتصادي هو الشعب الليبي، فبعيدا عن المناكفات السياسية فإن الشعب الليبي يعيش في ظروف اقتصادية غاية في السوء مع غياب السيولة وانخفاض قيمة “الدينار” الليبي، مؤكدا أنه في حالة تصدير النفط فإن هذا سينعش الاقتصاد الليبي وسيجلب المزيد من العملة الصعبة وسيجعل الدينار الليبي يتعافي أمام العملات الأخرى.