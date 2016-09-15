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هروب جزار عقب ضبطه أثناء ذبحه حمارا بسوهاج

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هروب جزار عقب ضبطه أثناء ذبحه حمارا بسوهاج هروب جزار عقب ضبطه أثناء ذبحه حمارا بسوهاج

>سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها من أجل ضبط جزار تمكن  من الهرب من مسئولى الوحدة المحلية لمجلس ومدينة البلينا بسوهاج، عقب ضبطه أثناء ذبحه حمارا فى الشارع تميدا لبيعه للأهالى ضمن لحوم العيد.


> وترجع الواقعة عقب تلقى المحاسب عدلى أبوعقيل رئيس مجلس ومدينة البلينا بلاغا من لجان المتابعة بمجلس مركز ومدينة البلينا، يفيد بتمكنهم من التحفظ على حمار مذبوح عقب هرب مرتكب الواقعة من المسئولين بأحد شوارع مدينة البلينا، وكلف رئيس المدينة بتشكيل لجنة من مجلس المدينة والطب البيطرى، وتم دفن الحمار الميت.


> وتمكن المسئولون من تحديد هوية المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة.


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