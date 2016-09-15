ضبط 7 أطنان مواد غذائية وطن لحوم مجمدة بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية حملة مكبرة تحت إشراف حمدى الشربينى وكيل الوزارة، تحفظت خلالها على كميات كبيرة من السلع الغذائية بينها سلع مجهولة المصدر وأخرى مدعمة محظورة التداول بإجمالى 7 أطنان منها 4.800 كيلو سكر، والتى تم ضبطها بمخازن بدون تراخيص.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 1.324 طن مواد غذائية، تم ضبطها فى مخزن مواد غذائية بدون تراخيص بالمجاورة 12 بالصالحية الجديدة، ملك "م.ا.ع" 40 سنة، عبارة عن "47 باكتة سكر زنة الواحدة 20 كيلو 32 كرتونة زيت طعام 12 عبوة وزن 1 لتر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2796 جنح قسم الصالحية لسنة 2016.

كما تم التحفظ على 3,184 طن مواد غذائية منها كميات كبيرة من السكر تم ضبطها فى مخزن بدون تراخيص بحى مبارك بالزقازيق، ملك "ع.ح.ع" 52 سنة، عبارة عن 100 كرتونة مكرونة الواحدة تضم 20 "كيس" وزن الكيس 350 جرامًا، 100 كرتونة زيت طعام الواحدة 12 عبوة وزن العبوة 820 ملى، 150 باكتة سكر زنة الواحدة 10 كيلو تحرر عن ذلك المحضر رقم 41737.

وضبطت الحملة "ش.ح" صاحب محل مواد غذائية بشارع الجيش بالزقازيق لإدارة المحل بدون ترخيص وحيازة سلعة مجهولة المصدر وحجب سلعة السكر عن التداول، حيث تم ضبط 40 شيكارة سميد مستلزمات حلويات الواحدة وزن 50 كيلو و18 باكتة سكر الواحدة وزن 20 كيلو و20 صفيحة سمن نباتى الواحدة وزن 10.5 كيلو بإجمالى 2.570 طن.

كما تم ضبط والتحفظ على 1.250 طن لحوم مجمدة وأخرى بلدية، وضبط "ا.ع" 52 سنة صاحب ثلاجة لحوم بمدينة فاقوس، وذلك لإدارة ثلاجة لحوم بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 45 كرتونة لحوم مجمدة وزن الواحدة 24 كيلو بإجمالى وزن 1.80 طن، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7991 جنح قسم فاقوس لسنة 2016، كما تم تحرير 11 محضرا آخر لذبح خارج السلخانة لمحال جزارة فى الزقازيق ومنيا القمح وفاقوس وكفر صقر والتحفظ على لحوم بلدية المحرر بها محاضر بحوالى 70 كيلو.