ضبط عاطلين يحوزان أسلحة نارية و 5 كيلو حشيش و30 جرام هيروين فى أسوان

تمكن اليوم ، ضباط مباحث قسم شرطة أسوان أول من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة و بحيازتهما أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة تم تحريز المضبوطات والتحفظ علي المتهمين تحت تصرف النيابة العامة .

تلقي اللواء مجدي موسي مدير أمن أسوان إخطارا بضبط المتهم " ياسر. ص " - 42 سنة عاطل - مسجل شقي خطر فئه ب مخدرات والسابق ضبطه واتهامه في 4 قضايا و برفقته المتهم " صابر. ص " - 45 سنة عاطل - والسابق ضبطه واتهامه في جناية مخدرات ، وبحيازتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 5 كيلو جرام تقريبا و كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 30 جرام تقريبا و قطعتين سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مللي و دراجة بخارية بدون لوحات معدنية حسبما أفادت الشرطة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5184 لسنة 2016 م إداري قسم أول أسوان وجاري العرض علي النيابة للتصرف .