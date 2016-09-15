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ضبط عاطلين يحوزان أسلحة نارية و 5 كيلو حشيش و30 جرام هيروين فى أسوان

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ضبط عاطلين يحوزان أسلحة نارية و 5 كيلو حشيش و30 جرام هيروين فى أسوان ضبط عاطلين يحوزان أسلحة نارية و 5 كيلو حشيش و30 جرام هيروين فى أسوان

>أسوان - صلاح المسن

تمكن  اليوم ، ضباط مباحث قسم شرطة أسوان أول  من ضبط عاطلين  لهما معلومات جنائية مسجلة  و بحيازتهما  أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة تم تحريز المضبوطات والتحفظ علي المتهمين تحت تصرف النيابة العامة . 

تلقي اللواء مجدي موسي مدير أمن أسوان إخطارا بضبط المتهم "  ياسر.  ص "  - 42 سنة عاطل - مسجل شقي خطر فئه  ب  مخدرات  والسابق ضبطه واتهامه  في 4   قضايا  و برفقته المتهم " صابر.  ص "  - 45 سنة عاطل -  والسابق ضبطه واتهامه في  جناية مخدرات  ، وبحيازتهما  كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن  5   كيلو جرام  تقريبا  و كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن   30  جرام تقريبا و قطعتين  سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مللي و دراجة بخارية  بدون لوحات معدنية  حسبما أفادت الشرطة  .

تحرر عن ذلك المحضر رقم  5184 لسنة 2016 م  إداري قسم أول أسوان  وجاري العرض علي النيابة للتصرف . 


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