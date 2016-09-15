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النيابة تطلب تحريات مباحث السكة الحديد حول احتراق جرار "قطار الصعيد"

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النيابة تطلب تحريات مباحث السكة الحديد حول احتراق جرار "قطار الصعيد" النيابة تطلب تحريات مباحث السكة الحديد حول احتراق جرار "قطار الصعيد"

>كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة العياط، برئاسة المستشار إسلام حسانين مدير النيابة، تحريات مباحث السكة الحديد حول احتراق جرار قطار "1936" المتجه من القاهرة إلى أسوان، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وتحديد الأسباب التى أدت إلى اندلاع الحريق.

 

وكشفت التحقيقات الأولية أن حريق نشب فى جرار القطار_قد يكون ناتج عن ماس كهربائى_أدى إلى تعطله، وأن أحد سائقى الـ"توك توك" كان يمر مصادفةً بالقرب من القطار، ولاحظ النيران المشتعلة فأخبر سائق القطار الذى كان يسير بسرعة بطيئة مكنته من التوقف سريعاً، وتم الاتصال بشرطة النجدة، وعلى الفور وصل فريق من رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق، وتغير الجرار الأمامى واستأنف القطار رحلته.

 


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