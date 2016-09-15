بلاغ يتهم مأمور قسم الوارق ورئيس المباحث باحتجاز شاب دون سند قانونى

تقدمت السيدة هيام محمد سلامة ببلاغ يحمل رقم 6241 إدارى نيابة الوارق الجزئية، تتهم فيه كلا من مأمور قسم الوراق ورئيس مباحث القسم باحتجاز نجلها "محمود أحمد عبد العاطى" 28 سنة محاسب منذ يوم 21 يونيو الماضى.

وأوضحت "هيام" فى أقوالها بمحضر تحقيقات النيابة، أنه فى يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2016 وفى تمام الساعة الرابعة فجراً، داهمت قوة شرطة تابعة لقسم الوراق منزلها، وألقت القبض على نجلها محمود أحمد عبد العاطى بجزيرة محمد بالوراق، وتم احتجازه فى مكان غير معلوم.

وقالت فى أقوالها بتحقيقات النيابة، إنه نظراً لطول مدة حبسه دون سند قانونى، وعدم عرضه على النيابة العامة حتى الآن، أطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهما مأمور قسم الوارق ورئيس المباحث.

وفى السياق ذاته، تقدمت بعشر تيلغرافات للمستشار نبيل صادق النائب العام، عن ذات الواقعة، للمطالبة بسرعة التحقيقات فى احتجاز نجلها دون سند قانونى، كما طالبت اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالكشف عن مكان احتجاز نجلها.