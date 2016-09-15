ضبط "النمر" وبحوزته بندقية خرطوش و4 كيلو بانجو بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث دكرنس من القاء القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية من نبات البانجو وبندقية خرطوش اثناء تسليمه المخدرات لزبون.

تلقي اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية بلاغا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بوورود معلومات إلى الرائد احمد السادات رئيس مباحث مركز دكرنس بقيام وليد ا. ا. ف. 32 سنة والشهير بالنمر، بالعودة الى نشاطه الإجرامي بالاتجار فى المخدرات.

وتم استئذان النيابة العامة ، و تم وضع خطة للقبض عليه متلبسا أثناء تسليمة البضاعه الى احد الزبائن متنكرا فى زى لاعب كرة قدم ، حيث تم ضبط بحوزته فى شنطته الرياضية بندقيه خرطوش و خمس طلقات و 4 كيلو بانجو ، و تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة والتى امرت بحبسه أربعة ايام على ذمة التحقيق.

يذكر أن النمر له كارت معلومات وسبق اتهامه قى قضية احراز سلاح ، واصابة شخص بطلق ناري والمقيم بقرية ديمشلت التابعه لدائرة المركز.