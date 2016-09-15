لأول مرة بقرار ' فني ' .. صلاح يغيب عن تشكيل روما الأساسي

يغيب الجناح المصري محمد صلاح عن تشكيل روما الأساسي لأول مرة بقرار فني منذ انتقاله إلى نادي الذئاب.

روما يحل ضيفا على فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي.

منذ انتقال صلاح إلى روما بشكل دائم ظهر أساسيا في كل المباريات، ولكنه غاب عن 6 مواجهات الموسم الماضي، ولكن كل تلك المواجهات غاب عنها بسبب الإصابة. ومنها للإيقاف.

صلاح تلقى إصابة قوية مع روما في الدربي ضد لاتسيو، بعدها غاب عن 4 مباريات بسبب تلك الإصابة. إلى جانب غيابه عن مباراة أخرى بسبب الإيقاف.

ومع غيابه عن لقاء فيكتوريا، يكتب صلاح غيابه الأول "الفني" عن صفوف روما.

أغلب الفرق الكبرى في أوروبا، تعتمد على إراحة مجموعة كبيرة من نجوم فريقها في مباريات الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل روما على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون باكير.

الدفاع: برونو بيريز - كوستاس مانولاس - فيدريكو فازيو - جوان خيسوس.

الوسط: راجا ناينجولان - ليوناردو بارديس - جيرسون - خوان إيتوربي - ديجو بيروتي.

الهجوم: ستيفان الشعراوي.