سامسونج تنصح مستخدمي «نوت 7» بتسليمه خوفًا من تعرض أصحابها للاشتعال

حثت شركة سامسونج إلكترونيكس، مستخدمي هواتف جالاكسي “نوت 7″ على تسليم هواتفهم في أسرع وقت ممكن، في إطار عملية سحب تستهدف الحد من الأضرار التي تسببها الأجهزة المعرضة للاشتعال.

وقالت أكبر شركة في العالم لإنتاج الهواتف الذكية الأسبوع الماضي إنها ستستبدل جميع هواتف نوت 7 في 10 أسواق منها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في انتكاسة مكلفة لشركة كانت تعول على الجهاز الذي يبلغ سعره نحو 893 دولارا لتعزيز القوة الدافعة للمبيعات، في الوقت الذي يطرح فيه منافسون مثل آبل إنك أجهزة جديدة.

ودفعت تقارير عن اشتعال بطارية ذلك الهاتف الذكي خلال الشحن أو أثناء الاستخدام العادي لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية إلى الدعوة إلى التوقف عن استخدام جهاز جالاكسي “نوت 7″.

واستجابة لذلك أصدرت سلطات الطيران وشركات طيران حول العالم حظرا أو إرشادات تحظر على المسافرين شحن الهاتف أو فتحه أثناء رحلات الطيران.

ونقلت رويترز عن كوه دونج جين رئيس نشاط الهواتف الذكية في سامسونج في بيان: “نطالب المستخدمين بغلق أجهزة جالاكسي “نوت 7″ واستبدالها في أسرع وقت ممكن”.

وأوضح: “نسرع بعملية استبدال الأجهزة كي يتسنى توفيرها من خلال برنامج للاستبدال في أقرب وقت ممكن وطبقا للقواعد المرعية.”

ونطاق السحب بالنسبة لسامسونج التي تتباهى ببراعتها التصنيعية لم يسبق له مثيل ويوجه ضربة قوية لسمعتها.

وقالت سامسونج إنها ستسحب نحو 2.5 مليون جهاز باعتها حتى الآن، ويقول بعض المحللين إن السحب قد يكلف سامسونج زهاء خمسة مليارات دولار في صورة إيرادات مفقودة هذا العام.

وتعرض الشركة الكورية الجنوبية استبدال جميع هواتف جالاكسي “نوت7″ المتضررة بأجهزة ذات بطاريات آمنة، وقالت سامسونج إن الاستبدال سيتاح في بعض الأسواق ومنها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اعتبارا من 19 سبتمبر.

وذكرت سامسونج أنها تعتزم استئناف مبيعات جالاكسي “نوت 7″ في أستراليا مطلع أكتوبر، لكن لم يتضح متى ستستأنف المبيعات الجديدة في أسواق أخرى.