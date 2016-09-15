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أوباما يقلد «ميل بروكس» و«مورجان فريمان» وفنانين آخرين ميداليات وطنية

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أوباما يقلد «ميل بروكس» و«مورجان فريمان» وفنانين آخرين ميداليات وطنية أوباما يقلد «ميل بروكس» و«مورجان فريمان» وفنانين آخرين ميداليات وطنية

مورجان فريمان – أرشيفية

يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما تكريم الممثل ميل بروكس لمواهبه الكوميدية والنجم مورجان فريمان لصوته المميز بتقليدهما الميدالية الوطنية للفنون والميدالية الوطنية للإنسانيات خلال مراسم بالبيت الأبيض يوم 22 سبتمبر.

وقال أوباما إن المراسم السنوية التي يحضرها عدد كبير من النجوم كانت من أوقاته المفضلة خلال رئاسته، حسب ما ذكرت رويترز.

وكشف البيت الأبيض عن قائمة المكرمين ومن بينهم عدد من الأشخاص الذين تربطهم صلات بأوباما. ويعمل فريمان مع مؤسسة أوباما التي تجمع المال من أجل مكتبة أوباما الرئاسية في شيكاغو.

كما سيقلد الطاهي الشهير خوسيه أندريس الميدالية الوطنية للإنسانيات وسبق له التعاون مع البيت الأبيض في شؤون إصلاح تتعلق بالهجرة.

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