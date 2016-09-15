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رئيس الفيفا يعرب عن سروره لغرفة التحقيق لعدم ارتكاب انتهاكات لقانون الأخلاقيات

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رئيس الفيفا يعرب عن سروره لغرفة التحقيق لعدم ارتكاب انتهاكات لقانون الأخلاقيات رئيس الفيفا يعرب عن سروره لغرفة التحقيق لعدم ارتكاب انتهاكات لقانون الأخلاقيات

جياني إنفانتينو

أعرب رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن  سعادته بما خلصت إليه غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة، حيث تبين لها، بعد فحص شامل، أنه “لم يُرتكب أي انتهاك لقانون الأخلاقيات FIFA.”

وقد تم قبول هذا القرار من قبل الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات، والتي أجرت من جهتها استعراضاً شاملاً للقرار.

وبحسب بيان للفيفا سيواصل الرئيس وإدارة  الاتحاد الدولي لكرة القدم التركيز على تطوير كرة القدم مع الاستمرار في جهودهما الرامية إلى النهوض بالمنظمة.

وقد تم إحراز تقدم ملموس في مجالات رئيسية مثل الحرص على تحديد ومحاسبة أولئك الذين عملوا ضد مصالح كرة القدم وتحسين حوكمة FIFA وتصحيح سمعتها، مع العمل من أجل إعادة الثقة لأصحاب المصلحة.

وتقدم رئيس الاتحاد الدولي للفيفا بالشكر لجميع الذين تعاونوا مع لجنة الأخلاقيات لضمان الإستماع إلى الوقائع والإنتصار للحقيقة.

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