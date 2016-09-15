راغب علامة يشعل مسرح قرطاج ويلتقط «سيلفي» مع الجمهور

نشر الفنان راغب علامة صورة له على “تويتر” وهو يلتقط “سيلفي” مع جمهوره التونسي في المدينة التونسية قرطاج .

وأحيا النجم راغب علامة حفلًا غنائيا بالمدينة التونسية على مسرح قرطاج الأثري ضمن ليالي مهرجان قرطاج التي تقام مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، والذي وافق هذا العام الدورة.

وقد ضمت أسماء نجوم حفلات ليالي قرطاج أربعة فنانين هم تامر حسني الذى غنى في حفل ناجح ليلة 2 سبتمبر، وراغب علامة، وحفل الفنان السوري نور مهنى ويقام غدا 9 سبتمبر، والفنان السوري حسين الديك.