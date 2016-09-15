كيكي: أتمنى أن أرى إسبانيا بالنجمة الثالثة

مرّت أربع سنوات قبل أن تعتاد أسبانيا على اعتزال كيكي، ولم تكن النتائج سيئة بالمرّة. ومع ذلك، فإن المشجعين المخلصين لهذا التخصص لم يتعودوا بعد على عدم رؤيته في كأس العالم لكرة الصالات FIFA بالقميص الأحمر رقم 8 وشارة الكابتن.

وقد شارك المدافع، البالغ من العمر 38 عاماً، في أربع نسخ متتالية من كأس العالم FIFA، وبلغ في جميعها المباراة النهائية. وتُوّج بطلاً عامي 2000 و2004 ووصيفاً للبطل عامي 2008 و2012 وأهدى الكثير من الأفراح لمنتخب بلاده.

وقال كيكي لموقع FIFA.com مبتسماً “كيف سأتابع بطولة كولومبيا؟ كمشاهد وكمشجع لكرة الصالات عامةً وأسبانيا خاصةً،” مضيفاً “صحيح أن ذلك سيكون غريباً وحتى صعباً، ولكني سأستمتع بالأمر بدون ذلك التوتر والضغط الذي يتحمله المرء عند خوض مثل هذه المسابقة الهامة.”

ورداً على سؤال حول ما تعنيه له كرة الصالات حالياً، أجاب ابن فالنسيا بصدق قائلاً: “ليس لدي فكرة واضحة بعد، لأنها شهدت تحولاً ملحوظاً،” مضيفاً “في الجزء الأول من حياتي كانت مجرد هواية تجعلني أستمتع، ثم لفترة طويلة كانت هي كل حياتي، مهنتي وشغفي. والآن ما زلت مشجعاً يحبّ هذه الرياضة، ولكن يجب أن أجد تلك المرحلة الجديدة في علاقتي مع كرة الصالات.”

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