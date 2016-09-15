3 قطع أساسية في خزانة الرجل العصري

الرجل العصري يكون في حالة بحث دائمة عن الإطلالات البسيطة والقطع المريحة، وهذا ما يجعل احتياجاته تتغير كلياً عما كانت عليه في السنوات الماضية، وهنا نعرض لك عزيزي الرجل مجموعة من القطع الأساسية التي يجب أن تتوفر في خزانتك هذا الموسم وكل موسم.

البليزر

يعد البليزر من القطع المهمة في إطلالة كل رجل أنيق، إذ يمكن ارتداؤه مع الجينز أو البنطلون القطني وفي جميع الحالات ستحصل على إطلالة أنيقة وغير متكلفة. ننصحك باختيار ألوان كلاسيكية بسيطة مثل الكحلي والأسود لتتمكن من ارتداء البليزر بشكل دائم.

قميص من الدنيم الأزرق

يعطيك هذا النوع من القمصان إطلالة أنيقة، ويضفي عليك طابعاً شبابياً أنيقاً، احرص دائماً على اختيار قميص بقياس مناسب لك لتكتمل إطلالتك. يمكنك ارتداء هذا القميص فوق التيشيرت الأبيض لتترك أزراره مفتوحة، أو قم بارتدائه كقميص عادي مع البنطلون القطني المفضل لديك.

الحذاء الرياضي

هذا النوع من الأحذية هو الأكثر انتشاراً هذا العام، فقد حرصت كل ماركة على تقديم تصميم مختلف ومتجدد منه ليتناسب مع جميع الأذواق والإطلالات، وحالما تجرب الراحة في ارتدائه لن تتمكن من الاستغناء عنه في إطلالاتك اليومية المختلفة، فاحرص على اختيار حذاء رياضي بتصميم عصري يعبر عن ذوقك.

كما يجب أن تحتوي خزانة الرجل الأنيق على قطع مهمة جداً مثل الجينز والحذاء الجلدي والثوب الخليجي، ولكننا قررنا أن نسلِّط الضوء على القطع التي يحتاجها الرجل العصري كإضافة أنيقة لإطلالته هذا الموسم.

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