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أزياء صيفية ساحرة من عروض أسبوع الموضة في نيويورك 

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الخميس 15-09-2016 09:25

الرياض - خلود أحمد

 أقيمت العديد من العروض الصيفيّة خلال الأيام الماضية في أسبوع الموضة في نيويورك شاهدنا خلالها أزياء جذابة و تصاميم منعشة للعديد من الماركات و المصممين المعروفين. 
عرض المصمم مايكل كورس Michael Kors عدد من المعاطف المطريّة ضمن المجموعة الصيفية بينما شاهدنا تصاميم صيفيّة ملونة و أنيقة في عروض كثيرة منها عرض فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، التوزارا Altuzarra و زاك بوزن Zac Posen. كما شاهدنا مجموعة مميزة من فساتين السهرات من بعض المصممات مثل ريم عكرا ReemAcra التي أظهرت مهاراتها بتصاميم فخمة و أنيقة، ومونيك لولييه Monique Lhuillier التي قدّمت مجموعة غاية في الرقة و الأنوثة، أما ماركيزا Marchesa فقدّمت تصاميم براقة و أنيقة تليق بإطلالات النجمات على السجادة الحمراء ولا يمكن أن ننسى كارولينا هيريرا CAROLINA HERRERA التي بهرتنا بمجموعة عصريّة ظهرت بها التفاصيل الشبابيّة بشكل واضح. 
شاهدي معنا بعض ما قدّمت دور الأزياء العالميّة في أسبوع الموضة لربيع و صيف 2017 في نيويورك. 

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سيدتي