بالصور: أجمل وأسوأ إطلالات النجمات في مهرجان تورونتو

حضور كبير للنجمات شهده مهرجان تورونتو السينمائي لعام 2016، حيث بذلن فائق جهودهنّ ليتألّقن بإطلالات أنيقة على السجادة الحمراء الخاصّة بالمهرجان. بعض النجمات نجحن في ذلك ـ بالفعل ـ وبعضهنّ الآخر لم يتمكّن من تحقيق ذلك؛ فمن تألّقت ومن هي التي لم تتألّق؟ الجواب هنا!



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أجمل إطلالات النجمات في مهرجان تورونتو السينمائي

كثيرة هي الإطلالات المميّزة، غير أنّ أجملها كانت من نصيب كلٍّ من النجمة الشابة "داكوتا فانينغ" Dakota Fanning التي تعلم ما الذي يليق بها ويناسب سنّها، إذ شاهدناها في فستان رائع باللون الأخضر من "غوتشي" Gucci . كذلك، فإنّ النجمة الصينية "فان بينغ بينغ" Fan Bingbing استحقّت مركزاً على قائمة الأكثر أناقة، لاسيّما في فستانها الفاخر الذي اختارته من مجموعة "ايلي صعب" Elie Saab للهوت كوتور لعام 2017. وأحببنا كثيراً إطلالة النجمة البريطانية "رايتشل ويز" Rachel Weisz التي اختارت فستاناً بتصميم مرهف من "الكسندر مكوين" Alexander McQueen.

أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان تورونتو السينمائي

أما بالنسبة إلى أسوأ الإطلالات فكانت ـ للأسف ـ من نصيب النجمة السمراء "لوبيتا نيونغو" Lupita Nyongo التي اختارت فستاناً باللونين الأصفر والأزرق من "كارولينا هيريرا" Carolina Herrera. وقد اختارت عمامة زرقاء زيّنت بها رأسها، وبدت الإطلالة متميّزة بالمبالغة. كذلك، فإنّ إطلالة النجمة الجميلة "ناتالي بورتمان Natalie Portman" ي فستان باللون الأصفر من قماش الشيفون المزيّن بالفراشات من "برادا" Prada لم تكن موفّقة بتاتاً.

هذه بعض أبرز إطلالات النجمات في مهرجان تورونتو السينمائي، شاهدي معنا باقي الإطلالات بالصور بنفسك، واختاري النجمة صاحبة الإطلالة المفضّلة بالنسبة إليك.

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