صندوق النقد: إقرار البرنامج التمويلي لمصر خلال أسابيع

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه من المتوقع أن يجتمع مجلس ادارة الصندوق في غضون أسابيع لاقرار برنامج التمويل الخاص بمصر والذي يصل قيمته الى 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وذكر المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحفي في واشنطن أنه تم احراز تقدم جيد فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خاصة بشأن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي اعتبره انجاز كبير لزيادة موارد الدولة وخفض عجز الموازنة وتمكين الحكومة من التركيز على دعم محدودي الدخل والشرائح الأقل دخلا.

وأوضح رايس أنه تم اجراء مباحثات بناءة مع الصين والمملكة العربية السعودية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين للمساهمة في ضمان توفير احتياجات مصر من التمويل اللازم دون ان يحدد مقدار هذه المساهمات.

وأكد مجددًا أن البرنامج التمويلي يهدف الى دعم رصيد مصر من النقد الأجنبي وخفض عجز الموازنة والدين العام والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة.

وكان صندوق النقد قد أعلن في 11 أغسطس الماضي عن التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لحصول القاهرة على تمويل على مدى ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

أ ش أ