محلل سياسي: الهجرة وراء صعود اليمين المتطرف على الساحة الأوروبية‎



> قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المقيم في فرنسا، ميشيل أبو نجم، إن تصدر اليمين المتطرف للساحة السياسية الأوروبية يرجع للعديد من الأسباب، موضحًا أن أبزها هو موجات الهجرة التي غزت القارة الأوروبية منذ بداية عام 2015، مشيرًا إلى وجود مليون لاجئ بألمانيا.

وأضاف أبونجم خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن أوروبا تشعر بأنها أصبحت مهددة جراء تلك الموجات من الهجرة، إذ سحدث تغيير في الهوية والديموجغرافيا بها، مشيرا إلى أن تزايد العامل الإرهابي فى أوروبا يزيد الشعور بالخوف، خاصة بعد تزايد وتيرة العمليات فى الآونة الأخيرة، إذ إندست بعض العناصر الإرهابية بين اللاجئين ليكوّنوا “خلايا نائمة”.

وأوضح أبونجم أن “الإسلاموفوبيا” زادت داخل القارة الأوروبية جراء هذه العوامل، لاسيما بعد ارتباط “الهجرة” بـ”الإرهاب” وإقحام الدين الإسلامي فى الأمر، بالإضافة إلى الصورة الموجودة لدى البعض بأن الإسلام لا يمكن أن يتلائم أو يتعايش مع القيم وأنماط الحياة فى أوروبا.

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