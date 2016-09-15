أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. الصعوبات التي تواجه أولياء أمور طلاب الثانوية العامة -
بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط -
حافظ أبو سعدة: التوسع في إجراءات الطوارئ يعطي انطباعًا سلبيًا للخارج -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محلل سياسي: الهجرة وراء صعود اليمين المتطرف على الساحة الأوروبية‎

Google+ Print
محلل سياسي: الهجرة وراء صعود اليمين المتطرف على الساحة الأوروبية‎ محلل سياسي: الهجرة وراء صعود اليمين المتطرف على الساحة الأوروبية‎


> قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المقيم في فرنسا، ميشيل أبو نجم، إن تصدر اليمين المتطرف للساحة السياسية الأوروبية يرجع للعديد من الأسباب، موضحًا أن أبزها هو موجات الهجرة التي غزت القارة الأوروبية منذ بداية عام 2015، مشيرًا إلى وجود مليون لاجئ بألمانيا.

وأضاف أبونجم خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن أوروبا تشعر بأنها أصبحت مهددة جراء تلك الموجات من الهجرة، إذ سحدث تغيير في الهوية والديموجغرافيا بها، مشيرا إلى أن تزايد العامل الإرهابي فى أوروبا يزيد الشعور بالخوف، خاصة بعد تزايد وتيرة العمليات فى الآونة الأخيرة، إذ إندست بعض العناصر الإرهابية بين اللاجئين ليكوّنوا “خلايا نائمة”.

وأوضح أبونجم أن “الإسلاموفوبيا” زادت داخل القارة الأوروبية جراء هذه العوامل، لاسيما بعد ارتباط “الهجرة” بـ”الإرهاب” وإقحام الدين الإسلامي فى الأمر، بالإضافة إلى الصورة الموجودة لدى البعض بأن الإسلام لا يمكن أن يتلائم أو يتعايش مع القيم وأنماط الحياة فى أوروبا.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا