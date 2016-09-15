القوات البحرية تنجح فى إخماد حريق شب على أحد اللنشات السياحية بالغردقة

تمكنت القوات البحرية من السيطرة على حريق باللنش السياحي «أمانة»، والمرابض أمام فندق «مونتيلون» على سواحل مدينة الغردقة.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري ورد بلاغ إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية فى تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم الخميس، يفيد باندلاع حريق باللنش السياحى، وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش القاطرة «الصفا»، واللنش «أدبية 1» للسيطرة على الحريق ومنع إنتشاره.

ونجحت القوات البحرية فى السيطرة على الحريق بالكامل فى تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق من مساء اليوم وإخلاء طاقم اللنش دون وقوع إصابات.