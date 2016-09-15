مجموعة Lip Cuddle من Wow by Wojooh

تطلق Wow by Wojooh في شهر أكتوبر مجموعة Lip Cuddle الجديدة بالكامل و المتوفرة في 6 ألوان و نكهات لذيذة – بلسم الشفاه اللامع و المعطر هذا سيمنح شفتيك ترطيباً فائقاً و نعومةً رائعة كما سيضفي عليهما عبيراً لذيذاً!

مع كل توجهات الموضة التي كانت تتمحور حول شفاهنا الرائعة هذه السنة – سواء كانت الشفاه الجديدة غير اللامعة، الظلال الخمسين من الألوان الطبيعية وتلك الشفاه المميزة باللون الأزرق الزاهي – نعتقد أن الوقت قد حان للعودة بها إلى الأساسيات. تقدم Wow by Wojooh مجموعة Lip Cuddle الجديدة بالكامل، والمبتكرة لكي تعطي شفاهك القليل من العناية الرقيقة والناعمة بعد كل هذا الصخب والضجيج خلال السنة. أردنا أن نعيد تجريد شفاهنا والاهتمام بها – وإعطائها القليل من العاطفة والدلال!

ما أكثر شيء يعجبنا في بلسم الشفاه اللامع و المعطر Lip Cuddle؟ مزيجه الكثيف من زبدة الشيا، المانجو وزبدة الكاريت الذي يترك شفاهك مرطبة وناعمة مع لمعان طبيعي بالكامل. ينساب البلسم بشكل رائع على الشفاه بفضل مكوناته الخاصة من شمع النحل – الذي يجعله فائق الكثافة. كذلك، يمتاز هذا البلسم بمُركَّب غني بفيتامينات A، C، E ليغذّي شفتيك، كما يحتوي على عامل وقاية من الشمس (SPF) جيّد لحماية الشفاه من أشعة الشمس القوية في المنطقة.

يأتي هذا البلسم بنكهات رائعة في 6 ظلال لذيذة، وهي تنساب على الشفاه وتعطيها طبقة خفيفة من اللون اللامع.

أي واحد ستختارين؟

Peach Fuzz، الذي يأتي في طبقة خفيفة بلون الدراق – وبرائحته أيضاً.

Brown Succar، وهو ظلٌّ طبيعي لامع مع رائحة تشبه تماماً رائحة سكر الفانيليا.

Ward Water، إنه اللمسة المثالية باللون الزهري ويتمتع بشذا زهور الورد.

Rumman Red، الذي يغطي شفاهك برقة باللون الأحمر ويتمتع بأريج الرمان اللذيذ.

Toot Stain، وهو طبقة زهرية أرجوانية تعطي عبيراً يشبه التوت تماماً.

Grape Crush، الأرجواني الحالم بأريج عصير العنب.