خدمات جمالية بـ 15 دقيقة في سيفورا

بيروت- سيدتي نت

نعم أنت فقط بحاجة إلى 15 دقيقة لتكوني جاهزة ومميّزة، والأهم من هذا أن الخدمة الأولى مجانيّة:

للحصول على هذه الإطلالة من متاجر سيفورا قومي بهذه الخطوات واستخدمي هذه المستحضرات:

الإطلالة كانت بسيطة وعبارة عن مكياج طبيعي جداً

الخدمة الأولى و المجانية هي :

وضع Bronzing Powder من سيفورا على الوجنتين.

تحديد الوجنتين ببلاش Colorful Blush #5 من سيفورا

والآن ابدئي بالكونتورينغ :

استعملي علبة Cocoa Contour من تو فيسد على الخدود والجبين ومحيط الوجه باستخدام فراشي سيفورا، بعدها استعملي الهايلايت على الملامح البارزة .

انتقلي إلى مرحلة تحديد الحواجب واستعملي Brow Pencil Waterproof من سيفورا، بعدها مشّطي الحواجب بماسكارا Brow Thickener ، أخيراً ثّبتيهما بقلم Universal Brow Freeze. ولاتنسي قلم تحت الحاجب Brow Enhancer

شاركينا رأيك في هذا المكياج !

تجدين محلات سيفورا في :

الإمارات العربية : دبي مول ، إمارات مول، دبي مارينا مول، سيتي واك1، دبي فاستيفال سيتي، ميردف سيتي سنتر، دلما مول، ميغا مول، إبن بطوطة مول، ذا بيتش، ج ب آر، سواه سكوير، بوابة الشرق، ابوظبي مول، ياس مول والوحدة مول .

البحرين : ذا افنيو مول، ذا غيت مول أند بوليفار.

قطر: لاندمارك، فيلاجيو أند غولف مول.

السعودية : ريد سي مول و كينغدوم سنتر.