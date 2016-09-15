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خدمات جمالية بـ 15 دقيقة في سيفورا

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خدمات جمالية بـ 15 دقيقة في سيفورا خدمات جمالية بـ 15 دقيقة في سيفورا

الخميس 15-09-2016 16:21

بيروت- سيدتي نت

نعم أنت فقط بحاجة إلى 15 دقيقة لتكوني جاهزة ومميّزة، والأهم من هذا أن الخدمة الأولى مجانيّة:
للحصول على هذه الإطلالة من متاجر سيفورا قومي بهذه الخطوات واستخدمي هذه المستحضرات:
الإطلالة كانت بسيطة وعبارة عن مكياج طبيعي جداً
الخدمة الأولى و المجانية هي :
وضع Bronzing Powder من سيفورا على الوجنتين.
تحديد الوجنتين ببلاش Colorful Blush #5 من سيفورا
والآن ابدئي بالكونتورينغ :
استعملي علبة Cocoa Contour من تو فيسد على الخدود والجبين ومحيط الوجه باستخدام فراشي سيفورا، بعدها استعملي الهايلايت على الملامح البارزة .
انتقلي إلى مرحلة تحديد الحواجب واستعملي Brow Pencil Waterproof من سيفورا، بعدها مشّطي الحواجب بماسكارا Brow Thickener ، أخيراً ثّبتيهما بقلم Universal Brow Freeze. ولاتنسي قلم تحت الحاجب Brow Enhancer
شاركينا رأيك في هذا المكياج !
تجدين محلات سيفورا في :
الإمارات العربية : دبي مول ، إمارات مول، دبي مارينا مول، سيتي واك1، دبي فاستيفال سيتي، ميردف سيتي سنتر، دلما مول، ميغا مول، إبن بطوطة مول، ذا بيتش، ج ب آر، سواه سكوير، بوابة الشرق، ابوظبي مول، ياس مول والوحدة مول .
البحرين : ذا افنيو مول، ذا غيت مول أند بوليفار.
قطر: لاندمارك، فيلاجيو أند غولف مول.
: ريد سي مول و كينغدوم سنتر.

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سيدتي

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