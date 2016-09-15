مكياج زهري وايلاينر أزرق مع العدسات اللاصقة الزرقاء
الخميس 15-09-2016 18:15
هل تودين استخدام العدسات اللاصقة لمناسبة مميزة و لا تعرفين أي مكياج يمكنك اعتماده ؟ هل فكرت في تنسيق الآيلاينر الأزرق الملون مع العدسات اللاصقة وتخشين تطبيقه ؟ إليك من "سيدتي نت" مكياج سهرة مميزاً مناسباً للعدسات اللاصقة الزرقاء والبشرة الفاتحة . حاولي تطبيقه واتبعي هذه النصائح لضمان نجاحه .
في هذا المكياج تحتاجين إلى :
-أحمر شفاه زهري فوشيا.
-ظلال العيون باللونين الأبيض و الزهري.
-بودرة خدود بلون زهري يليق بدرجة بشرتك.
-قلم كحل وآيلاينر باللون الأسود لتحديد العينين بدقة.
-آيلاينر أزرق
-ماسكرا.
كيفية تطبيق المكياج:
- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.
- طبّقي ظلال العيون باللون الأيض على الزاوية الداخلية للعين، ومن ثم أضيفي الزهري على الزاوية الخارجية.
-طبقي بودرة خدود باللون الزهري على خديك بما يتناسب مع شكل الخدود.
-ارسمي عينيك بالكحل الجاف، إذا كنت تخشين الوقوع في الخطأ عند رسم العين وقومي بمد الكحل إلى خارج العين لمنح نظرتك اتساعاً مميزاً. وبعدها، ارسمي فوق الكحل بالآيلاينر.
-ارسمي خطاً رفيعاً بالكحل الأسود الجاف تحت عينيك وأعيدي الرسم فوقهما بالآيلاينر الأزرق.
-طبّقي الماسكرا على رموشك لمزيد من التميّز.
-لا تنسي أحمر الشفاه الفوشيا لإشراقة لافتة.