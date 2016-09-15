اشتباكات بين قوات سعودية وعناصر حوثية على الحدود بمنطقة جازان

هاجمت قوات موالية لجماعة الحوثى فى اليمن قوات سعودية عبر الحدود فى محافظة جازان بجنوب المملكة اليوم الخميس حيث أعلن الجانبان انتصارهما فى المناوشات وأصدرا أرقاما متضاربة عن أعداد القتلى والمصابين.

وقالت مصادر فى التحالف الذى تقوده السعودية إن القوات السعودية فى منطقة جبل الدخان صدت هجوما من قوات الحرس الجمهورى اليمنية الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح وقتلت نحو 25 وأصابت 30 آخرين.

وفى العاصمة اليمنية صنعاء قال مسؤول حوثى إن الاشتباكات أسفرت عن استيلاء الحوثيين على الجبل ومنطقة تدعى الرميح وأضاف أن قائد قوة سعودية للتدخل السريع قتل فى المعارك.

وصالح حليف لقوات جماعة الحوثى المدعومة من إيران والتى يحاربها التحالف الذى تقوده السعودية منذ مارس 2015 لمحاولة إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادى إلى السلطة. وتسبب الصراع فى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.